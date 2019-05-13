YSK'den CHP ve İYİ Parti'ye ret

YSK, AKP'nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti. Bunun üzerine Millet İttifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti de "Zarftan çıkan 4 pusuladan birisi iptal ediliyorsa hepsinin iptal edilmesi gerekiyor" diye, seçimlerin tamamen iptal edilmesini ve İstanbul'un 39 ilçesinde seçimlerin tekrarlanmasını talep etmişti. YSK bu itirazları bugün görüştü ve seçimlerin tamamının yenilenmesi talebini reddetti. Yani 23 Haziran'da AKP'nin istediği gibi İstanbullular sadece 'Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden seçmek için' sandık başına gidecekler.

YSK'den CHP ve İYİ Parti'ye ret
13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:43

Kararı, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaretinde değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Farklı bir karar beklemiyorduk, Kendisi reddeden bir kuruldan farklı bir karar beklemiyorduk.” dedi.

“Daha önce de söyledim yine söyleyeceğim” diyen Kılıçdaroğlu “YSK’da 7’li bir çete var ve bunlar talimatla hareket ediyorlar. Aynı talimatla karar vermişlerdir. Ancak biz ne olursa olsun İstanbul’da seçimi alacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” diye konuştu.

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