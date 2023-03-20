YSK'nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yurt dışında kullanılacak oy pusulaların taşınmasına ilişkin esasları belirlediği genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de
20 Mart 2023 Pazartesi 09:02

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK genelgesine göre; birleşik oy pusulaları, paketlenip mühürlendikten sonra Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Oy pusulaların bulunduğu diplomatik torbalar, diplomatik kargo/kurye aracılığıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından varış noktalarına ulaştırılacak ve buradaki sandık saklama ve ulaştırma kurullarına teslim edilecek. Yurt dışında kurulacak sandıklarda kullanılan oy pusulaları ise YSK tarafından kiralanacak uçaklarla 'oy torbaları nakil komisyonları' ya da diplomatik kuryeler tarafından Türkiye'ye getirilecek. Kiralanacak uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel de bulunacak. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Ardından mühürlü torbalar burada açılarak, oy sayımı yapılacak. 

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