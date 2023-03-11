YSK, seçime katılma yeterliliği olan partileri tespit edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime katılma yeterliliği olan siyasi partilerin tespitini yapmak üzere toplandı.

YSK, seçime katılma yeterliliği olan partileri tespit edecek
11 Mart 2023 Cumartesi 11:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim kararını imzalayıp, açıklamasının ardından YSK bugün saat 10.00'da YSK Başkanı Ahmet Yener başkanlığında toplandı. Toplantıda 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine katılma yeterliliği olan partilerin tespiti yapılacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugünkü gündemimiz, seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik çalışma olacak. Çalışmamız sonuçlanınca sizlere bilgi veririz" dedi. 


 

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