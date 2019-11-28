Yücel, BM Danışma Kurulu Üyesi oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı olan Enver Yücel'e, BM tarafından yeni bir görev daha verildi. Yücel, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi oldu.

BM'nin 26 Kasım'da, Cenevre'de düzenlediği 'Sürdürülebilir Kalkınmada Eğitimin Rolü' konulu BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth ile BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Bölüm Direktörü Alex Mejia'nın da katıldığı konferansta, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, bir konuşma yaptı. Yücel, konuşmasında, "Ülkeler ve dünyanın sorunlarının çözümü karşılıklı anlayış, paylaşım ve iş birliğinden geçiyor. Bu paylaşım ve ortak yaşam kültürünün çocukluktan itibaren tüm bireylere aktarılması gerekiyor. Bunu yapmanın en etkin ve belki de tek yolu da, küresel ve nitelikli eğitim. Bu eğitim sayesinde, öncelikle tüm dünyayı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda bilgilendirebilir, toplumsal farkındalık yaratabilir ve bu amaçlara 2030'a kadar ulaşabilmek için ortak çözümler oluşturulabiliriz. Eğitim tüm sektörlere öncülük eden bir yapıda olmalı" dedi.

Yernilikçi model şart

Yücel, her gencin, eğitime erişimini sağlamak için okul öncesinden doktoraya her kademede yenilikçi eğitim modelleri geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle dedi: Eğitimi nitelikli, kapsayıcı ve erişilebilir bir hale getirmeliyiz. STEM+A, kodlama, robotik ve dünya vatandaşlığı gibi çalışmalarla dünyanın sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretebilecek ve kalkınma amaçlarına katkı sunabilecek nesiller yetiştirmeliyiz. Bunun için de kadının rolünü göz önünde bulundurmalı, dünyadaki tüm kız çocukları ve kadınlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamalıyız. Kadınların eğitiminin önündeki tüm engelleri kaldırmalı. Fırsat eşitliğine katkıda bulunmak için kadınlara, onları yeni dünya düzenine hazırlayacak olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetkinlik kazandırmalıyız. İş gücüne katılım ve istihdamlarını teşvik etmeli, desteklemeli ve arttırmalıyız. Gençlere öncelikle sürdürülebilir bir gezegen bırakmalıyız. Bu yüzden ihtiyacımız kadar üretme ve tüketme bilincini çocuktan yetişkine herkesin içselleştirmesini sağlamalıyız. Dünyada 800 milyondan fazla insan açlık sınırında yaşıyor, 750 milyondan fazla insan da temel okuma yazma yetkinliklerinden yoksun. Öte yandan dünyadaki ordu ve silahlanma harcamaları yıllık 1.8 milyar dolara yaklaşıyor. Üretim ve tüketim önceliklerimizi de gözden geçirmeli, güncel ve elzem ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapmalıyız."

Fırsat eşitliliği sağlamalıyız

Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü: Eğitim sisteminin içerik, yöntem, ölçme ve değerlendirme gibi tüm alt boyutları sürdürülebilir kalkınma temelinde yeniden yapılandırılmalı. Bunun için pusulamız, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan, her bireyin doğuştan sahip olduğu eğitim hakkına erişmesi için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olmalıdır. Sürdürülebilir eğitim uğrunda 40 senenin üzerinde çalışmış bir eğitimci olarak yolumuzun uzun ve zor olduğunun farkındayım. Bu yüzden yalnızca birlikte çalışıp eğitimi küresel ve nitelikli kılarak geleceğin mimarları olan çocuklarımıza sürdürülebilir bir dünya bırakabiliriz. Enver Yücel'e, konferans sonunda, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi görevi verildi. Yücel, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanlığı yapıyor.



