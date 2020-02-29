Yücel'den 33 şehit için başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Suriye'de ordumuza yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında, Şehit düşen ve Türkiye'yi yasa boğan 33 Mehmetçiğimiz için başsağlığı mesajı yayınlandı.

Yaşanan acının kelimelerle tarif edilemeyeceğini ifade eden Deniz Yücel, "Şehit ateşinin sadece 33 ocağa değil, 83 milyon vatandaşımızın yüreğine düştüğünü" söyledi. Yücel mesajında şu ifadeleri kullandı. Suriye'de görev yapan şerefli ordumuzun kahraman Mehmetçiklerine yönelik, İdlip'de düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin Şehit olmasının derin ve tarifsiz acısı içindeyiz. Bu öyle bir acı ki, ne sözlerle tarif edilebilir ne de tesellisi bulunabilir. Her biri ana kuzusu, her biri vatan ve millet aşkıyla dolu 33 Mehmetçiğimizin ateşi sadece 33 ocağa değil, 83 milyon vatandaşımızın yüreğine düşmüştür. Bu ateş yüreğimizi yakmakta, ciğerimizi dağlamaktadır. İdlip'de Şehit düşen ve yüreğimizi yakan 33 Şehidimize Allah'tan rahmet, başta kederli aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan tüm askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu millet, bundan önce vatani görevini yaparken Şehit düşen hiç bir kahramanını unutmadığı gibi, Şehit düşen 33 askerimizde asla unutmayacak, hatıraları ve kahramanlıkları sonsuza kadar yaşatılacaktır.