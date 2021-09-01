KORONA 252 CAN DAHA ALDI
KORONA 252 CAN DAHA ALDI
0
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
0
MARMARİS'TE FENER ALAYI
MARMARİS'TE FENER ALAYI
0

Yüksek İhtisas Üniversitesi 13 kişi alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü 13 akademik personel alımı yapacaklarını duyurdu

Yüksek İhtisas Üniversitesi 13 kişi alacak
01 Eylül 2021 Çarşamba 10:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yüksek İhtisas Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitenin Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir Bakırçay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Sonraki Haber
Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 kişi alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 kişi alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 kişi alacak
0
Meteoroloji uyardı: 41 ilde sağanak yağmur bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 41 ilde sağanak yağmur bekleniyor
0
İzmirli balıkçılar mavi sulara geri döndü
İzmirli balıkçılar mavi sulara geri döndü
0
Aşı olanlara 'kobay' diyen kişi, koronavirüsten öldü!
Aşı olanlara 'kobay' diyen kişi, koronavirüsten öldü!
0
Duvardan akan sarı su, acı gerçeği ortaya çıkardı!
Duvardan akan sarı su, acı gerçeği ortaya çıkardı!
0
İmam dehşet saçtı: 3 kızını öldürdü
İmam dehşet saçtı: 3 kızını öldürdü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.