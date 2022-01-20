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Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 kişi alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü 54 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 kişi alacak
20 Ocak 2022 Perşembe 10:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yüksek İhtisas Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  ile  Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları  Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  ilanda  nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

 

İlan için başvurular 19 Ocak 2022 ile 2 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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