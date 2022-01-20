Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 kişi alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü 54 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yüksek İhtisas Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

İlan için başvurular 19 Ocak 2022 ile 2 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ