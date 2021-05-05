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Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi'nin 13 akademik personel alacağı açıklandı

Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alacak
05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:54

Yüksek İhtisas Üniversitesi'ne  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

Başvuru Tarihi : 05.05.2021
Son Başvuru Tarihi : 24.05.2021

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