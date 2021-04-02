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Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi'nin 52 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
02 Nisan 2021 Cuma 10:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yüksek İhtisas Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacak.

İlan için son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 olarak açıklandı.

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