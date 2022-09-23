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Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 12 bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak
23 Eylül 2022 Cuma 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

Başvurular 27.09.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 06.10.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


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