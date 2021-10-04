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Yüksek Seçim Kurulu 90 kişi alacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı açıktan 90 personel alımı yapacağını duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu 90 kişi alacak
04 Ekim 2021 Pazartesi 09:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe  giren,  Yüksek  Seçim  Kurulu  Memur  Sınav,  Atama,  Yer  Değiştirme  ve  Nakil Yönetmeliği  kapsamında  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/A  maddesine  göre  (kadrolu)  ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

 


Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.


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Etiketler; #ysk #yüksek seçim kurulu
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