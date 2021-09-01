Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 kişi alacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Alınacak pozisyonlar Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Diğer Teknik Hizmet Personeli, ve Büro Personeli olarak belirtilmiştir.

İlan için son başvuru tarihi ise 10 Eylül 2021 olarak belirtilmiştir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ