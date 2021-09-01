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Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 kişi alacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 kişi alacak
01 Eylül 2021 Çarşamba 10:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Alınacak pozisyonlar Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Diğer Teknik Hizmet Personeli, ve Büro Personeli olarak belirtilmiştir.

İlan için son başvuru tarihi ise 10 Eylül 2021 olarak belirtilmiştir.

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