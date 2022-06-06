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Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı personel alacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı personel alacak
06 Haziran 2022 Pazartesi 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


Başvurular dijital ortamda 06/06/2022-15/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır.


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