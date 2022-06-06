Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı personel alacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



Başvurular dijital ortamda 06/06/2022-15/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır.



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