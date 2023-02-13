Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işçi alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işçi alacak
13 Şubat 2023 Pazartesi 11:20

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlı'nda istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 1 engelli, 1 eski hükümlü sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 13.02.2023- 17.02.2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

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