Yükseköğretim Kurulu personel alacak

Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’ in 8. maddesi uyarınca 2020 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından; Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir.

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