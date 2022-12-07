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Yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 kişi öldü!

Yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 kişi öldü!
07 Aralık 2022 Çarşamba 09:56

İstanbul Fatih'te görev yaptığı yere giden polis, bu sırada pitbull cinsi köpeğini gezdiren 3 kişi ile karşılaştı. Polis ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis, kendisine yumruk atan genci silahı ile vurdu. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Poyraz Gelener, hastanede hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; sivil halde, görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde pitbull köpeğiyle dolaşan Cumali Kandemir, Basir Ahmed Poyalzai ve Poyraz Gelener isimli 3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre; Gelener,  tartışma sırasında polis memuru K.A.’ya yumruk attı. Bunun üzerine silahını çıkaran polis memuru K.A.,  Poyraz Gelener'i silahla ateş ederek yaraladı.  Karın ve kasık bölgesinden yaralanan Gelener, yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayı duyan Poyraz Gelener'in yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi girişinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekipleriyle zaman zaman gerginlik yaşadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Fatih Yenikapı mevkisinde, sivil kıyafetli polis memuru K.A. ve 3 kişi arasında tartışmayla başlayan, polis memurunun ateş etmesi sonucu Poyraz Gelener’in (25) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Fatih Katip Kazım Mahallesi, Langa Hisarı Yenikapı mevkiinde, 18:50 sıralarında, yolda sivil kıyafetli olarak yürüyen Polis Memuru K.A. ile aynı yolda Pitbull cinsi iki adet köpek gezdiren (P.G.) , (C.K.) ve (B.A.P.) adlı şahıslar arasında tartışma çıkmıştır. Yaşanan tartışma sonrasında şahısların köpeklerle birlikte saldırısı neticesinde Polis Memuru K.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Polis Memuru K.A.’nın saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla açtığı ateş sonucu P.G. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı (P.G.), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaya karışan (C.K.) ve (B.A.P.) isimli şahıslar ile Polis Memuru K.A. gözaltına alınmış, iki adet Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz"  ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis #ölüm #pitbull #haber
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