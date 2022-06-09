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Yumurta üreticileri isyanda: 30'lu koli 100 lira olacak!

Tavşanlı YUM-BİR Başkanı Kemal Öztürk, "Yumurta üreticileri batıyor. İflaslar ve sektörden çıkan firma sayısı artıyor. Piyasada yumurta tavuğu kalmayacak ve vatandaş 30’lu koliyi 100 liraya alacak." dedi

Yumurta üreticileri isyanda: 30'lu koli 100 lira olacak!
09 Haziran 2022 Perşembe 12:34

YUM-BİR üyeleri ve üretici firmalar, Rekabet Kurulu’nun kartel oluşturduklarına dair soruşturma açmasına sert tepki gösterdi. Sektör temsilcileri, iddianın aksine yapılan görüşmelerin piyasanın durumu ile ilgili bilgilendirme amaçlı olduğunu, çözüm arayışlarının ise sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; sektör temsilcileri; 'kaderine terk edilen' sektörün girdiği darboğazdan çıkmak için ciddi bir mücadele verdiğine, çözüm arayışlarının ise sonuçsuz kaldığına dikkat çekti.

Soruşturma sonunda, yumurta üreticilerine yönelik iddiaların gerçekle ilgisi olmadığının da ortaya çıkacağı kaydedildi.

Firmaların sürekli küçülmesi ve artan iflaslarla birlikte yumurta üretiminin düşeceği, arz-talep dengesine bağlı olarak yumurta fiyatların daha da artacağı yönünde görüş bildiren sektör temsilcileri, ilerleyen süreçte bu durumun alım gücü sürekli düşen tüketicileri daha fazla etkileyeceği uyarısında bulundu.

Tavşanlı YUM-BİR Başkanı Kemal Öztürk, "Yumurta üreticilerinin zararı son zamanlarda 4 kat arttı. Sektörde fiyatlar üzerinde bir anlaşma yapılarak tüketiciye daha yüksek fiyatla satış yapılması söz konusu olamaz. Eğer böyle bir anlaşma varsa niye ürettiğimiz yumurtayı zarar etmeyi göze alarak maliyetlerin altında satıyoruz. Yem ve enerji maliyetlerinde geldiğimiz nokta ortada. Üreticiler sürekli kümes kapatıp, tavukları kesime gönderip küçülüyor. Üreticilerimizin arkasındayız. Yumurta üreticileri batıyor. İflaslar ve sektörden çıkan firma sayısı artıyor. Piyasada yumurta tavuğu kalmayacak ve vatandaş 30’lu koliyi 100 liraya alacak. Savunmamızı yapacağız" açıklamasını yaptı.

Etiketler; #yumurta #yumurta üreticileri #yumurta fiyatı #yum bir
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