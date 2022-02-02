Yunanistan tarafından itilen 12 göçmen donarak öldü!

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından itilen 12 göçmenin donmuş bedenlerine ulaşıldı. Valilik bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12’ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır."

Öte yandan bölgede geniş kapsamlı arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği bölgede ekipler özellikle sınır hattındaki çeltik tarlalarında arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.