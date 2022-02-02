KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
0
SALDIRGANDAN ŞOK İFADE!
SALDIRGANDAN ŞOK İFADE!
0
ÜNLÜ ŞARKICININ TACİZCİ İSYANI!
ÜNLÜ ŞARKICININ TACİZCİ İSYANI!
0
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
0

Yunanistan tarafından itilen 12 göçmen donarak öldü!

Yunanistan tarafından itilen 12 göçmen donarak öldü!
02 Şubat 2022 Çarşamba 15:48

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından itilen 12 göçmenin donmuş bedenlerine ulaşıldı. Valilik bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12’ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır."
Öte yandan bölgede geniş kapsamlı arama tarama çalışmaları devam ediyor.
Çok sayıda ambulansın sevk edildiği bölgede ekipler özellikle sınır hattındaki çeltik tarlalarında arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #edirne #donma #göçmen #yunanistan #itilen
Önceki Haber
Muğla'da camiye yıldırım isabet etti!
Sonraki Haber
Başkan Koştu’dan Millet Bahçesi çağrısı: Davaları geri çekin!
DEAŞ üyesi itiraf etti: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na saldırı düzenleyecektik
DEAŞ üyesi itiraf etti: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na saldırı düzenleyecektik
0
İlk iş günüydü! İşe giderken kepçenin altında can verdi!
İlk iş günüydü! İşe giderken kepçenin altında can verdi!
0
Üçlü ilişkide arkadaşının cinsel organını kesip öldürmüştü, bir kişi daha tutuklandı
Üçlü ilişkide arkadaşının cinsel organını kesip öldürmüştü, bir kişi daha tutuklandı
0
İçinde ünlü mankenin de bulunduğu taksi denize uçtu!
İçinde ünlü mankenin de bulunduğu taksi denize uçtu!
0
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Erzurum Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.