Yürek yakan çocuk raporu: İntihar, çocuk işçi ölümü, çocuk evlilikleri...

CHP’nin, çocukların sorunlarını ortaya seren raporunda çarpıcı veriler yer aldı: Son 5 yılda en az 328 çocuk işçi öldü, sadece 2019 yılında 232 çocuk intihar etti

CHP Genel Başkan yardımcıları Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların sorunlarını ortaya koyan ve çözüm önerilerini içeren raporu kamuoyu ile paylaştı. Buna göre son 5 yılda en az 328 çocuk, iş cinayetinde ölürken, hayatını kaybedenlerin 106’sı 14 yaş ve altı çocuklardan oluştu. 2019 yılında 232 çocuk intiharının yaşandığının belirtildiği raporda intihar nedenlerinin araştırılmadığına dikkat çekildi. Raporda çocuk ölümlerinden, çocuk yaşta evliliğe kadar çocukların yaşadığı pek çok sorun ele alındı.

ÇOCUKLAR İÇİN HASTANE SAYISI YETERSİZ

Çocuk hastane sayısı ve yatağı yetersiz. 2010'da Türkiye'de 10 çocuk hastanesi varken bu sayı dörde düştü. Çocukların uyuşturucuya başlama yaşı düşüyor. 2019'da yatarak bağımlılık tedavisi görenlerin yüzde 12'si, uyuşturucuyla 15 yaşın altındayken tanıştıklarını belirtiyor.

18 YILDA 713 BİNDEN FAZLA KIZ ÇOCUĞU EVLENDİRİLDİ

2002-2020 yılları arasında 713 binden fazla kız çocuğu evlendirildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen tüm evliliklerin yaklaşık yüzde 3’ünü 16-17 yaşındaki kız çocukları oluşturuyor. Adalet Bakanlığı'nın 2019 verilerine göre Türkiye'de ‘cinsel dokunulmazlığa karşı suç’ kapsamında açılan 49 bin davanın yarıya yakını çocuklara karşı işlenen suçları içeriyor. Çocuk istismarıyla ilgili davaların sayısında 2012-2019 yılları arasında yüzde 29’luk artış yaşandı.

Çocuk işçi sayısı ve çocuk işçi ölümleri artıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, yoksulluk. Geçimlerini sağlayabilmek için aile bireylerinin tümü çalışmak zorunda kalıyor. Çocuk emeği sömürüsüne son verilmesi için 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmeli. Çocukların stajyer ve çıraklık adı altında ucuz işgücü olarak çalıştırılmalarına son verilmeli.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ EBA’YA ERİŞEMİYOR

Pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim eşitsizlikleri derinleştiriyor. 6 milyon öğrenci internet erişimi ya da cihazları olmadığı için EBA'yı etkin kullanamıyor, 2 milyon 660 binden fazlası da EBA'ya hiç erişemiyor. Öğrencilerin yalnızca yarısının evinde sabit internet hattı mevcut.