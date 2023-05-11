Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Ankara'ya getirildi

14 Mayıs Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı temsilciklerinde kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oyun tamamı Ankara'ya ulaştı

YSK'dan alınan resmi verilere göre, yurt dışı temsilciklerinde kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oyun tamamı Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Oylar Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Sabah saat 5.30'da son uçağın gelişinden sonra Esenboğa Havalimanı'ndan TIR'lara yüklenen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, güvenliği muhafaza edilmek üzere ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki alana getirildi. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınmaya başlanan oylar, 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle, diğer sandıklarla beraber açılacak.