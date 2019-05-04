Yurt Dışındaki Bütün Okullar Bir Tık Uzağınızda

Günümüzde yabancı dilin önemi artık önceki dönemlere nazaran daha fazla. Hatta artık sadece 1 yabancı dil bilmek bile yetmiyor, 2., 3, yabancı dili öğrenmek için çabalıyor öğrenciler. Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte de, yurt dışında yabancı dil eğitimi için yaz okulu arayışları başladı.

Yaz Tatilinde Hem Eğlenin Hem Yabancı Dil Öğrenin

Yabancı dil öğrenmek isteyen veya kendini geliştirmek isteyenlerin öncelikli tercihi, yurt dışı yabancı dil okulları oluyor. Öğrenciler hem merak ettikleri coğrafyaları keşfetmek, hem de yabancı dili yerinde öğrenmek için yaz okullarının yolunu tutuyor. Yaz tatili boyunca hem merak ettikleri gezerek farklı kültürlerle tanışıyorlar, hem de öğrenmek istedikleri dili anadil olarak konuşan insanlardan direkt olarak öğrenme imkanına sahip oluyorlar.

Neden Bu Kadar Önemli?

Yabancı dil ihtiyacının bu denli artmasında teknolojik gelişmeler ve iletişim ağının gelişmesi de büyük rol oynuyor. Çağın gerisinde kalmamak ve yenilikleri yakından takip etmek isteyenler için yabancı dil artık zorunlu neredeyse. Bu durumda akıllara ilk olarak yurtdışı dil okulları ücretleri 2019 yılında ne kadar sorusunu getiriyor. Dolar kurunun yükselmesi ile birlikte bu soru bi hayli önem kazandı çünkü.

Nasıl Başvuru Yapabilirsiniz?

İnternet sitesini incelediğiniz zaman zaten size detaylı bir şekilde bilgi verildiğini göreceksiniz. Günümüzde yurt dışında yabancı dil öğrenmek isteyenler için pek çok seçenek bulunuyor. Fakat önemli olan bu seçenekler arasından sizin için hangisinin en uygun olduğuna karar vermek. Başvuru yapan kişinin öğrenmek istediği yabancı dil ve bunun için ayırabileceği miktara göre, uzmanlar tarafından uygun seçenekler belirleniyor ve kişiler bu seçenekler arasından tercih yapıyorlar.

Tercih edilen okulla iletişime geçerek bir program sözleşmesi imzalanıyor ve kayıt süreci başlamış oluyor. Ön kayıt için gerekli olan ücreti yatırdıktan sonra, vize için gereli evrakların toplanması süreci başlıyor. Gitmek istediğiniz ülkeden vize alırken sorun yaşamamanız için size gerekli bütün desteği sağlıyorlar. Her ülkenin vize şartları değişik olduğu için bu bilgileri sizinle paylaşarak karşılaşabileceğiniz sorunları en aza indirmenize yardımcı oluyorlar.

Eğitim Süreci Nasıl Oluyor?

Yurtdışı dil okulları ücretleri 2019 yılı tarifesine göre güncellenmiş durumda. Ön başvurunuz kabul edildikten ve pasaport ve vize işlemleriniz tamamlandıktan sonra, alacağınız eğitimin tarihlerine uygun olan uçak biletini size teslim ediyorlar. Gideceğiniz ülkenin kurallarına uygun bir şekilde seyahat ve sağlık sigortanız sizin adınıza yapılıyor ve evrakı size teslim ediliyor. Dilerseniz hava alanında karşılama talebinde de bulunabilirsiniz. Uçuş esnasında ve eğitiminizin ilk zamanlarında daha kolay uyum sağlayabilmeniz için gerekli bilgileri sizinle paylaşıyorlar. Eğitim boyunca istediğiniz her konuda danışmanları ile irtibata geçerek destek talebinde bulunabiliyorsunuz. Birçok öğrenci, deneyimsizlik ve yanlış bilgilendirmeler neticesinde yurt dışında dil eğitimi alma hayalini gerçekleştiremiyor. Son derece profesyonel ve işine hakim bir ekiple çalıştıkları için, buraya başvuranların böyle bir durumla karşılaşmak gibi bir ihtimali bulunmuyor.Ayrıntılı bilgi için : https://troyint.com/