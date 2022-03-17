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Yüz nakli ile tanınan Recep Sert gözaltına alındı! Hakkındaki suçlama ise...

Yüz nakli ile tanınan Recep Sert gözaltına alındı! Hakkındaki suçlama ise...
17 Mart 2022 Perşembe 09:41

9 yıl önce olduğu yüz nakli ile tanınan 34 yaşındaki Recep Sert, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Edremit'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32), D.T. (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B.E. (44) ile Antalya Akdeniz Üniversitesinde 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert (34) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin 10 şüphelinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #recep sert #yüz nakli #gözaltı #uyuşturucu
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