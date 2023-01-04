Yüzde 30 zamdan sonra kim ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında dün memur ve emekli maaş artışı için açıkladığı yüzde 25 rakamını yüzde 30'a çıkarttı. Peki Erdoğan'ın verdiği müjdeyle birlikte memur ve emeklilerin yeni maaşları ne kadar oldu? İşte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları...

2022 yılının son verisi olan aralık ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 1.18, yıllık bazda ise yüzde 64.27 oldu. Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdelerken, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla yüzde 25'lik maaş artışının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının da 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

İşte yüzde 30'luk zamma göre yeni maaşlar;

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Önceki maaş: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Önceki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

MEMUR

Memur (Üniversite mezunu): Önceki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Zamlı maaş: 12 bin 619 TL

ÖĞRETMEN

Öğretmen: Önceki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 958 TL

UZMAN ÖĞRETMEN

Uzman öğretmen: Önceki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 17 bin 547 TL

POLİS MEMURU

Polis memuru: Önceki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Zamlı maaş: 17 bin 871 TL

UZMAN DOKTOR

Uzman doktor: Önceki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 24 bin 508 TL

HEMŞİRE

Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Zamlı maaş: 15 bin 376 TL

AVUKAT

Avukat: Önceki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 20 bin 130 TL

MÜHENDİS

Mühendis: Önceki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)

Zamlı maaş: 21 bin 66 TL

TEKNİSYEN

Teknisyen (Lise mezunu): Önceki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

Zamlı maaş: 13 bin 130 TL

BAŞKOMİSER

Başkomiser: Önceki maaş 15 bin 810 TL (Derece 3/1)

Zamlı maaş: 20 bin 553 TL

KAYMAKAM

Kaymakam 1. sınıf: Önceki maaş 27 bin 574 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 35 bin 846 TL

VAİZ

Vaiz: Önceki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)

Zamlı maaş: 16 bin 577 TL

PROFESÖR

Profesör: Önceki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 33 bin 779TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Görevlisi: Önceki maaş 15 bin 311 TL (Derece 7/1)

Zamlı maaş: 19 bin 904 TL

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür: Önceki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 38 bin 751 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Önceki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)

Zamlı maaş: 20 bin 602 TL