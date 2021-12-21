Yüzlerce işçi İzmir’den haykırdı: Haklıyız kazanacağız

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası(MESS) arasında yapılan 130 bin işçiyi kapsayan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine İzmir’de yüzlerce işçi meydana indi. MESS’e seslenen işçiler “Haklıyız kazanacağız, onurumuzu çiğnetmeyeceğiz” diye haykırdı.

FATİH ÖZKILINÇ-Türk İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine emekçiler alanlara indi. 130 bin işçiyi kapsayan ve 12 Ekim'de başlayan TİS görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması üzerine, Türk Metal Sendikası üyesi yüzlerce işçi İzmir'den Cumhuriyet Meydanı'nda kitlesel basın açıklamasında bulundu.

“Onurumuzu çiğnetmeyeceğiz”

Emekçiler adına basın açıklaması metnini okuyan Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsal Öcal, “Duymayanlar için bir daha haykırıyoruz: işçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Şimdi herkes susacak, Türk Metaller konuşacak. Ölümüne çalıştık, şimdi kazanacağız. 130 bin metal emekçisini ilgilendiren MESS’le sözleşme görüşmelerimiz 12 Ekim’de başladı. Biz, 12 Ekim’de masaya bir taslak koyduk. Biz ne istedik taslakta? Bu ortamda, ücretlerimize ortalama yüzde 29,57 zam istedik. Peki karşılığında ne bulduk? MESS’in masaya getirdiği yüzde 12 zam teklifini bulduk. Buradan MESS’e sesleniyoruz: o taslak bizim onurumuzdur. Biz onurumuzu çiğnetmeyiz. Bugüne kadar kimseye boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz" diye konuştu.

Hodri meydan!

MESS’in, sadece ücretlerle ilgili teklifleri değil, çalışma hayatına ilişkin tekliflerinin de hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Öcal, "Vicdanı sızlamadan, masaya getirdiklerini kabul edemezdik, etmedik. İşte biz, o zaman, buraya kadar dedik ve o masadan kalktık. Ve derhal ikinci aşama olan arabuluculuk sürecine geçildi, ilk toplantıdan bir sonuç alınamadı, alınabilecek gibi de görünmüyor. Yine de elimiz kolumuz bağlı, yasal olarak sürecin bitmesini beklemek zorundayız. Ama bizim kitabımızda beklemek yok. Kimin ürettiğini, kimin çalıştığını MESS’e hatırlatmak için dün akşamdan itibaren mesaileri kaldırdık. Nasıl ki MESS bizim sesimize kulak tıkıyor, biz de mesailer konusunda gelecek ricalara kulaklarımızı tıkayacağız. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

“Kimse test etmeye kalkmasın”

İnsan onuruna yakışır bir iş ve bir yaşamdan başka bir talepleri olmadığının altını çizen Öcal, "Ama herkes bilsin ki; bizim Türk Metal üyesinin hiçe sayılmasına da asla ve asla tahammülümüz yok. Herkes bilsin ki; biz masaya oturup müzakere etmesini de, alanı çıkıp kora kor mücadele etmesini de iyi biliriz. Kimse bizi test etmeye kalkmasın. Kimse bizi denemeye kalkmasın. Alayına hodri meydan, alayına hodri meydan" dedi.

Zafer emekçinin olacak

Öcal, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti: "Herkesin saklanacak yer aradığı salgın döneminde sırtımızı sıvazlayanlar, sosyal ortak olduğumuzu vurgulayanlar, zorlukları beraber aşacağımızı söyleyenler, bugün bizi tanımazdan geliyorlar. O zaman biz de onlara kendimizi hatırlatmayı bir borç biliyoruz. Her gün bir kent merkezi bizim sesimizle yankılanacak. Yarın Manisa’da, sonra Bursa’da, ardından Eskişehir’de olacağız. Hep bir ağızdan haklı taleplerimizi haykıracağız. Ve sonra, Türk Metalimizin Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bize yol haritasını açıklayacak. 25 Aralık’ta mücadelemize yön verecek. 25 Aralık, zafere giden mücadelemizin ilk günü olacak. Ve sonunda zafer bizim olacak. Biz hazırız! Gözümüzü kırpmadan mücadeleye etmeye, sonuna kadar gitmeye, zafere kadar yürümeye hazırız. Sonunda kazanan biz olacağız, biz olacağız!"