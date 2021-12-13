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Yüzünü asitle yaralayan erkekle evlendi!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi. Berfin Özek'in şikayetinden vazgeçerek Casim Ozan Çeltik'le kıydırdığı nikah sosyal medyada paylaşıldı

Yüzünü asitle yaralayan erkekle evlendi!
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:03

İlçeye bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek,  bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ancak genç kızın yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi. Berfin Özek, önceki gün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek’in evliliği sosyal medyada paylaşıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #asit #asitle yüzü yakılan kız #asitli saldırı evlilik #berfin özek
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