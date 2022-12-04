Z kuşağı ile anket yapıldı. İki ittifak arasında büyük fark!

2018 seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi ORC, Z kuşağıyla yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan ankette %19,5 ile kararsızlar yer alırken, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na %15,1 fark attı.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. 2018 seçimlerini en doğru bilen ORC Araştırma, son seçim anketi Z kuşağıyla yaptı.

ORC Araştırma 27-30 Kasım tarihleri arasında 42 ilde yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankette yüzde 19,5 ile kararsızlar zirvede yer aldı.

İKİ İTTİFAK ARASINDAKİ FARK %15,1

Ankette ikinci sırada %19,1 ile CHP, üçüncü sırada %16,5 ile İYİ Parti, dördüncü sırada %13,5 ile AK Parti, beşinci sırada %7 ile MHP yer aldı. Böylece CHP ile İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,6 olurken, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise %20,5 oldu. Böylece iki ittifak arasındaki fark %15,1 olarak hesaplandı.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

HDP: %5,5

TDP: %4,2

ZP: %4,0

DEVA: %3,1

Gelecek: %2,2

BTP: %1,8

Yeniden Refah: %1,6

Diğer: %2