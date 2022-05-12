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Zabıta aracına binen Afganlı ülkesinin bayrağını açtı!

12 Mayıs 2022 Perşembe 08:54

Sakarya'da Afganistan uyruklu bir kişi bindiği zabıta aracında ülkesinin bayrağını açtı. Görüntüler sosyal medyaya tepkilere neden olurken, Afganistan uyruklu 3 kişi de yakalandı

Ferizli Belediyesi'nin zabıta aracında ülkesinin bayrağını açan Afganistan uyruklu kişi, videoyu sosyal medyada paylaştı. Video tepki görürken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Zabıta memurunun gittiği yerde aracın kapılarını kilitlemeyi unuttuğu, bu sırada Afganistan uyruklu kişinin araca girerek ülkesinin bayrağını açtığı arkadaşının da görüntüyü çektiği belirlendi. Polis, Afganistan uyruklu 2 kişi ile yanlarında bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişinin sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldığı ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #zabıta #zabıta aracı #afgan #afgan bayrağı
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