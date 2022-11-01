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Zabıta memuru alımı yapılacak

Geyve Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

Zabıta memuru alımı yapılacak
01 Kasım 2022 Salı 10:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Geyve Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

İlan için başvurular 12 Aralık ile 16 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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