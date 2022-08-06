Zabıta memuru alınacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 12.09.2022 - 15.09.2022 tarihleri arasında Fabrika Mahallesi 763. Sokak No: 3 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde bulunan Yenişehir Belediyesi Ana Hizmet Binası çok amaçlı toplantı salonuna (Evlendirme Salonu) mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.



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