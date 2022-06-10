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Zabıta ve itfaiye eri alınacak

Siirt Belediyesi 50 memur alımı yapacağını açıkladı

Zabıta ve itfaiye eri alınacak
10 Haziran 2022 Cuma 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Siirt Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.

 

İlan için başvuru yapacak adaylar ilanda belirtiler belgeleri 18/07/2022 tarihinden 22/07/2022 günü saat 17:00’ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi No:2 Merkez/SİİRT adresindeki Siirt Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.


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