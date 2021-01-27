BALKONDA BALIK BULDU
BALKONDA BALIK BULDU
0
PANDEMİDE DEPRESYON ARTTI
PANDEMİDE DEPRESYON ARTTI
0
2 YILDA 90 KİLO VERDİ
2 YILDA 90 KİLO VERDİ
0
YENİ SÜMBÜL TÜRÜ
YENİ SÜMBÜL TÜRÜ
0

Zavallı köpeği öldüresiye dövüp çöpe attı!

Avcılar'da sopayla öldüresiye dövülen köpek, bir çöplükte acı içinde inlerken bulundu

Zavallı köpeği öldüresiye dövüp çöpe attı!
27 Ocak 2021 Çarşamba 13:59

Olay İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde polise bir köpeğin ölümüne dövüldüğü ve çöpe atıldığı ihbarı geldi.

Olay yerine giden polis ekipleri, Rottweiler cinsi dişi köpeği gözünden ve başından yaralanmış halde buldu. Ekip yaralığı köpeği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürdü. Burada gözünden ameliyat edilen köpek daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibine teslim edildi. Köpeği teslim alan görevli, “Şimdi gider gitmez görevlimiz tekrar müdahale edecek. Gözünde ve kafasında açık yaralar var. Onlar tekrardan tedavi edilecek. Durumu şu an gayet ağır. Kafa travması geçiriyor. Ağzında içten kaynaklı kanamalar var. Kafasında açık yaralar var. Şiddetli darp uygulanmış. Şuuru, bilinci kapalı. Yerinden çıkan bir gözü tekrar burada dikildi. Geri kalan tedavisi İBB’ye ait Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde yapılacak.” şeklinde konuştu.

Öte yandan polis ekipleri sahipsiz köpeğe eziyet eden kişinin Aziz A., olduğunu belirledi. Yakalanan Aziz A., polis merkezine götürüldü. Aziz A., buradaki ifadesinde köpeğin 10 tavuğunu öldürdüğünü buna sinirlendiği için de köpeği dövdüğünü itiraf etti. Aziz A., serbest bırakılırken,  “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” hükmü uyarınca bin 100 TL para cezası verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #köpek şiddet #köpeği dövdü
Önceki Haber
Suriye uyruklu 2 PKK'lı İzmir'de yakalandı
Sonraki Haber
Bebek pudrasında kanser tehlikesi!
Denize 60 metre mesafedeki evinin balkonunda balık buldu!
Denize 60 metre mesafedeki evinin balkonunda balık buldu!
0
Polis ve öğretmen eşi evlerinde ölü bulundu
Polis ve öğretmen eşi evlerinde ölü bulundu
0
Camı kırarak girdiği evde eski eşini öldürmüştü. Kendini böyle savundu
Camı kırarak girdiği evde eski eşini öldürmüştü. Kendini böyle savundu
0
Ambulans TIR ile çarpıştı: Hemşire öldü!
Ambulans TIR ile çarpıştı: Hemşire öldü!
0
Arazi anlaşmazlığı ölümle bitti
Arazi anlaşmazlığı ölümle bitti
0
RTÜK Adana'da arsasını satıyor
RTÜK Adana'da arsasını satıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.