Zavallı köpeği öldüresiye dövüp çöpe attı!

Avcılar'da sopayla öldüresiye dövülen köpek, bir çöplükte acı içinde inlerken bulundu

Olay İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde polise bir köpeğin ölümüne dövüldüğü ve çöpe atıldığı ihbarı geldi.

Olay yerine giden polis ekipleri, Rottweiler cinsi dişi köpeği gözünden ve başından yaralanmış halde buldu. Ekip yaralığı köpeği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürdü. Burada gözünden ameliyat edilen köpek daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibine teslim edildi. Köpeği teslim alan görevli, “Şimdi gider gitmez görevlimiz tekrar müdahale edecek. Gözünde ve kafasında açık yaralar var. Onlar tekrardan tedavi edilecek. Durumu şu an gayet ağır. Kafa travması geçiriyor. Ağzında içten kaynaklı kanamalar var. Kafasında açık yaralar var. Şiddetli darp uygulanmış. Şuuru, bilinci kapalı. Yerinden çıkan bir gözü tekrar burada dikildi. Geri kalan tedavisi İBB’ye ait Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde yapılacak.” şeklinde konuştu.

Öte yandan polis ekipleri sahipsiz köpeğe eziyet eden kişinin Aziz A., olduğunu belirledi. Yakalanan Aziz A., polis merkezine götürüldü. Aziz A., buradaki ifadesinde köpeğin 10 tavuğunu öldürdüğünü buna sinirlendiği için de köpeği dövdüğünü itiraf etti. Aziz A., serbest bırakılırken, “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” hükmü uyarınca bin 100 TL para cezası verildi.