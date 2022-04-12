ZEKERİYA BEYAZ HAYATINI KAYBETTİ
ZEKERİYA BEYAZ HAYATINI KAYBETTİ
0
KUYRUĞU İLE ÜNLÜ OLDU!
KUYRUĞU İLE ÜNLÜ OLDU!
0
MARATON İZMİR'E ULUSLARARASI SERTİFİKA
MARATON İZMİR'E ULUSLARARASI SERTİFİKA
0
HASTALARA MİZAHLA DESTEK OLUYOR
HASTALARA MİZAHLA DESTEK OLUYOR
0

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
12 Nisan 2022 Salı 11:42

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

Beyaz, Esenler'deki Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı.

Alzaymır hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zekeriya Beyaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Zekeriya Beyaz kimdir?

Gaziantep'te 1 Mart 1938'de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

Nizip Ulu Camisi'nde imam hatip olarak 1 Mart 1963'te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.

Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991'de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000-2003'te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi.

2005'te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zekeriya beyaz #ölüm #zekeriya beyaz öldü #zekeriya beyaz kimdir
Önceki Haber
Soyer'den ulaşım zammı açıklaması: Biniş başına ortalama 7 TL destek sağlıyoruz
Sonraki Haber
Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesinin Saha Çalışmaları İzmir’den Başladı
Soluk borusuna ceviz kaçan çocuk öldü!
Soluk borusuna ceviz kaçan çocuk öldü!
0
5 yaşındaki çocuk tüfekle ağabeyini öldürdü!
5 yaşındaki çocuk tüfekle ağabeyini öldürdü!
0
10 bilişim personeli alınacak
10 bilişim personeli alınacak
0
174 akademik personel alınacak
174 akademik personel alınacak
0
Iğdır'da iki kişi silahla vurularak öldürüldü!
Iğdır'da iki kişi silahla vurularak öldürüldü!
0
11 avukat alınacak
11 avukat alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.