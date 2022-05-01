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Zeytin katliamına elektrikli savunma!

Zeytin katliamına elektrikli savunma!
01 Mayıs 2022 Pazar 08:20

Danıştay, zeytinliklerin enerji ve maden şirketlerinin talanına açılmasını öngören yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Açılan davaya itiraz dilekçesi gönderen Enerji Bakanlığı ise, “Ülkemizin elektrik ihtiyacı arttı, kaynaklara ihtiyaç var” dedi.

Bakanlığa göre enerji ve madencilik faaliyeti başlamadan zeytin ağaçları taşınacak. Faaliyet bitince de alan yeniden eski haline getirilecek. Türkiye Ormancılar Derneği ise “Zeytin ağaçlarının taşınması teknik olarak mümkün değildir. Madencilik faaliyeti bitince o alan tekrar zeytinciliğe uygun olmaz. Kamuoyu yanıltmak isteniyor” açıklaması yaptı. Danıştay 8. Dairesi'ne savunma gönderen Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı avukatları Gülçin Özgür ve Fatma Erdaş, davanın ve yürütmenin durulması isteminin reddini istedi. Ancak Danıştay bu talebi reddederek yürütmeyi durdurdu.


Bakanlık avukatları, karar öncesi yaptıkları savunmada şöyle dedi: “2000-2020 yılları arasında ülkemizin toplam elektrik tüketimi 2.67 kat, 2007-2020 arasında da kişi başına elektrik tüketimi 1.4 kat arttı. Bu düzenlemenin ülkemizin artan elektrik ihtiyacını  karşılamaya yönelik olduğu ve kamu yararı amaçladığı görülmektedir.” (Sözcü)

Etiketler; #zeytin #zeytin yasası #zeytin katliamı #elektrik #danıştay
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