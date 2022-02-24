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Zeytinburnu Belediyesi 42 kişi alacak

Zeytinburnu Belediyesi zabıta olarak görevlendirmek üzere 42 kişi alacağını duyurdu

Zeytinburnu Belediyesi 42 kişi alacak
24 Şubat 2022 Perşembe 10:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul ili Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre, ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

Başvurular 04/04/2022’den 08/04/2022 günü mesai bitimine kadar Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.

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