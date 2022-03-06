SİYASETE GİRDİ! İŞTE PARTİSİ...
SİYASETE GİRDİ! İŞTE PARTİSİ...
0
ÜÇ KARDEŞLE AYNI ANDA EVLENDİ
ÜÇ KARDEŞLE AYNI ANDA EVLENDİ
0
14 YIL SONRA AYNI FİLMDE
14 YIL SONRA AYNI FİLMDE
0
ALAÇATI OT FESTİVALİ BAŞLIYOR
ALAÇATI OT FESTİVALİ BAŞLIYOR
0

Zeytinlikler tartışılırken şimdi de koruma altındaki yerler enerji yatırımına açıldı!

Zeytinlikler tartışılırken şimdi de koruma altındaki yerler enerji yatırımına açıldı!
06 Mart 2022 Pazar 09:39

Zeytinlik alanların madene açılması tartışma konusu olurken, şimdi de koruma altındaki Kekova, Patara, Olimpos, Pamukkale, Ihlara ve Salda Gölü dahil olmak üzere doğal alanlar, enerji yatırımlarına açıldı.

Enerji Bakanlığı'nın yasasız yönetmelikle zeytin ağaçlarının katliamına izin veren düzenlemesinin ardından kritik bir değişiklik de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Patara, Kekova, Kelebekler Vadisi, Ihlara, Salda Gölü ve Pamukkale gibi özel koruma bölgeleri de dahil ülke genelindeki koruma alanlarına enerji santralleri, trafolar, baz istasyonları ve iskele gibi yapı ve tesislerin kurulmasına izin veren bir yönetmelik yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik' maddelerindeki düzenlemeye göre ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanları' tanımı daha fazla yapılaşmaya izin verecek şekilde genişletildi.

YAPILAŞMAYA İZİN

Buna göre, nitelikli doğal koruma alanlarında daha önce kesinlikle yasak olan hidroelektrik (HES), rüzgâr (RES) ve güneş enerji (GES) santralleri kurulabilecek. Elektrik iletim tesis ve hatları, temiz ve atık su hatları, trafolar, haberleşme servisleri ile açık otoparklar yapılabilecek. Ayrıca coğrafi yapısı gereği başka güzergâhtan geçirilmesi ‘kamu menfaatiyle' bağdaşmayan enerji iletim hatları da bu alanlarda geçirilebilecek. Tarımsal sera ve spor alanları da inşa edilebilecek.

Çevre Bakanlığı, insanların girmesi bile yasak olan ‘kesin korunacak hassas alanlarda' güvenlik amaçlı yapılaşmanın da önünü açtı. Değişikliğe göre, bölge komisyonlarının kararıyla bu alanlarda, zorunluluk arz eden durumlarda mevcut yol güzergahı kullanılarak atık su, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları, ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler, orman yangını yolu açılabilecek. (Sözcü)

Etiketler; #zeytinlik #maden #doğa #enerji yatırımı #salda gölü
Önceki Haber
Navlun fiyatları arttı, ihracatçı kendi ürününü kendi taşıyacak
Sonraki Haber
EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme
Sokak ortasında husumetlisini öldürdü, intihar etti!
Sokak ortasında husumetlisini öldürdü, intihar etti!
0
Bakan açıklama yaptı: Yeterli ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır!
Bakan açıklama yaptı: Yeterli ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır!
0
Ayçiçek yağının fiyatının artacağını duyan markete koştu!
Ayçiçek yağının fiyatının artacağını duyan markete koştu!
0
Öğretim üyesi evinde ölü bulundu!
Öğretim üyesi evinde ölü bulundu!
0
Taklit ve tağşiş ürünlere dikkat! Ölüme bile götürebilir!
Taklit ve tağşiş ürünlere dikkat! Ölüme bile götürebilir!
0
Türk Akreditasyon Kurumu 11 kişi alacak
Türk Akreditasyon Kurumu 11 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.