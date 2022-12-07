KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
0
DİKKAT! SÜREKLİ OYUN OYNUYORSA...
DİKKAT! SÜREKLİ OYUN OYNUYORSA...
0
MASAL KİTAPLARINDAN FIRLAMIŞ GİBİ
MASAL KİTAPLARINDAN FIRLAMIŞ GİBİ
0
TIP DÜNYASI ŞAŞKIN! ZEHİRLİYOR!
TIP DÜNYASI ŞAŞKIN! ZEHİRLİYOR!
0

Zincir marketlerle ilgili yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Zincir marketlerle ilgili yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!
07 Aralık 2022 Çarşamba 09:29

Ticaret Bakanlığınca, 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zincir marketlere yönelik yapılan düzenlemeyle, şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Yayımlanan yönetmelikte, "Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir" denildi.

Öte yandan, yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasını Ticaret Bakanlığı yürütecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zincir market #resmi gazete
Önceki Haber
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine ve motorine büyük indirim!
Sonraki Haber
Zincir marketlerle ilgili yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Konya'da askeri uçak düştü!
Konya'da askeri uçak düştü!
0
Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde operasyon başlatıldı, 400 kişi yakalandı!
Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde operasyon başlatıldı, 400 kişi yakalandı!
0
Camide yasak aşk! Karısı durumdan şüphelenince...
Camide yasak aşk! Karısı durumdan şüphelenince...
0
Yeni aldığı traktörün altında can verdi
Yeni aldığı traktörün altında can verdi
0
Masal kitaplarından fırlamış gibi! Orman Kütüphanesi beğeni topluyor
Masal kitaplarından fırlamış gibi! Orman Kütüphanesi beğeni topluyor
0
GİB, avukat alımı yapacak
GİB, avukat alımı yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.