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Zonguldak'taki kesik baş cinayetinden yeni gelişme! Kardeş tutuklandı!

Zonguldak'taki kesik baş cinayetinden yeni gelişme! Kardeş tutuklandı!
08 Eylül 2022 Perşembe 10:09

Zonguldak'ta geçtiğimiz aylarda 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in başsız cesedi bulunmuş, bir gün sonra da başı ormanda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan kardeş İbrahim Keleş çelişkili ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürerken, jandarma da cinayet aleti olan baltayı arıyor

Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormanda bulundu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alarak adli tıp kurumuna gönderdi. Derinleştirilen soruşturmada mayıs ayında adliyeye çıkarılan İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni deliller ışığında İbrahim Keleş önceki gün tekrar gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ormanlık alanda cinayette kullanılan baltayı yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazı ile aradı. Çalışmalar sonuçsuz kalınca Keleş için ek gözaltı süresi verildi.

Jandarma ekipleri sabah saatlerinden itibaren hem Dursunlar köyü kırsalında hem de Keleş'in evinin foseptik çukurunda cinayet aleti baltayı aradı ancak sonuç alınamadı. Jandarmada susma hakkını kullandığı öğrenilen İbrahim Keleş, daha önceki ifadelerindeki çelişkileri ve soruşturmada ulaşılan yeni delillere istinaden tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.


TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #kesik baş cinayeti #cinayet
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