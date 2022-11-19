Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesinde Ücretsiz Egzoz Emisyon Ölçümü

sigortaladım.com’un trafik sigortası poliçesi satın alan herkese araç muayene istasyonlarında ücretsiz sunduğu egzoz gazı emisyon ölçümü hizmeti 2023’de de devam ediyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü kampanyasına, sigortaladım.com’un 444 9 832 no’lu çağrı merkezinden veya online trafik sigortası fiyat teklifi al seçeneği ile satın alınan trafik sigortası poliçeleri ile katılmak mümkün olurken kampanyaya katılanlar, haklarını poliçe alım tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kullanabiliyor.

Kurumsal ve bireysel hizmetleriyle sigorta sektöründe tarafsız ve doğru bilginin kaynağı olan sigortaladim.com, haziran ayında başlattığı egzoz gazı emisyon ölçümü kampanyasını, yoğun ilgi nedeniyle 2023 yılında da devam ettireceğini açıkladı. Sigortacılık sektöründe çevreci bir yaklaşımla hizmet veren sigortaladım.com’un insan ve doğa sağlığını ön plana koyarak hayata geçirdiği Ücretsiz Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü kampanyası, araç sahiplerinin çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Hava kirliliğinin ciddi bir tehdit haline geldiği bu günlerde egzoz gazı ölçümleri hem araç sahipleri hem de çevrenin korunması için büyük önem arz ediyor. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine kesilen cezalar artarken, yeni yılda egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti de 110 TL olarak açıklandı. sigortaladım.com’dan online trafik sigortası satın alan kullanıcılar ise egzoz gazı emisyon ölçüm işlemini 81 ilde bulunan TÜVTÜRK muayene istasyonlarında ücretsiz yaptırabiliyor. Trafik sigortası poliçesi alımı yapılan aracın plakasına tanımlanan haktan yararlanmak için TÜVTÜRK muayene istasyonunda, poliçede yer alan plaka bilgisini vermek yeterli.



