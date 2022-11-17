Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Kurallara uyan daha az ödeyecek

Zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Buna göre sigortadaki basamak sayıları artırılacak ve kişiye özel poliçeler olacak. Kurallara uyan sürücüler daha az prim öderken, uymayanların ise primi yüksek olacak. Uygulamanın yılbaşında devreye gireceği öğrenilirken, bu uygulama ile sürücülerin trafikte daha dikkatli olması da hedefleniyor



Türkiye Sigorta Birliği ve diğer paydaşlarla belirlenen zorunlu trafik sigortasına ilişkin yeni yol haritası açıklandı. Yeni düzenlemeyle hedef, trafik kazalarını asgari düzeye indirmek.

Bu doğrultuda 'kişi temelli' poliçe hayata geçirilecek. Doğrudan tazmin de bu yeni yol haritasında yer alıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, ''Bir defa üç tane temel amacımız var; Maliyetlerin kontrolü, ikinci konu sürücü davranışlarının kontrolü, üçüncüsü de tarifelerin yönetimi'' dedi.

Riskli sürücüler belirlenecek

Zorunlu trafik sigortasında basamak sayıları artırılacak. Çok riskli sürücüler sıfır basamağında yer alacak ve yüzde 200 zamlı poliçe bedeli ödeyecek.

5 yıl kaza yapmayan sürücüler ise sekizinci basamakta yer alacak. ''Çok iyi'' olarak değerlendirilen bu sürücüler primlerini yüzde 50 indirimli ödeyecek. Uygulama yılbaşında hayata geçirilecek.

Trafik sigortası sicil belgesiyse ticari segmentteki araçlara uygulanacak. 2025'ten itibaren ticari araç sürücülerinin istenildiğinde bu belgeyi kullanmaları gerekecek.

Uygulamayla ağır kusurlu olarak kaza yapan sürücülerin rehabilite edilmesi ve filoların maliyetinin azaltılması amaçlanıyor.