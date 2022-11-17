SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
0
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
0
SAHİBİNİ KAYBEDEN KÖPEK POLİSE GİTTİ
SAHİBİNİ KAYBEDEN KÖPEK POLİSE GİTTİ
0
BEKLENEN ÖZELLİK GELDİ
BEKLENEN ÖZELLİK GELDİ
0

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Kurallara uyan daha az ödeyecek

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Kurallara uyan daha az ödeyecek
17 Kasım 2022 Perşembe 09:28

Zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Buna göre sigortadaki basamak sayıları artırılacak ve kişiye özel poliçeler olacak. Kurallara uyan sürücüler daha az prim öderken, uymayanların ise primi yüksek olacak. Uygulamanın yılbaşında devreye gireceği öğrenilirken, bu uygulama ile sürücülerin trafikte daha dikkatli olması da hedefleniyor


Türkiye Sigorta Birliği ve diğer paydaşlarla belirlenen zorunlu trafik sigortasına ilişkin yeni yol haritası açıklandı. Yeni düzenlemeyle hedef, trafik kazalarını asgari düzeye indirmek.

Bu doğrultuda 'kişi temelli' poliçe hayata geçirilecek. Doğrudan tazmin de bu yeni yol haritasında yer alıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, ''Bir defa üç tane temel amacımız var; Maliyetlerin kontrolü, ikinci konu sürücü davranışlarının kontrolü, üçüncüsü de tarifelerin yönetimi'' dedi.

Riskli sürücüler belirlenecek

Zorunlu trafik sigortasında basamak sayıları artırılacak. Çok riskli sürücüler sıfır basamağında yer alacak ve yüzde 200 zamlı poliçe bedeli ödeyecek.

5 yıl kaza yapmayan sürücüler ise sekizinci basamakta yer alacak. ''Çok iyi'' olarak değerlendirilen bu sürücüler primlerini yüzde 50 indirimli ödeyecek. Uygulama yılbaşında hayata geçirilecek.

Trafik sigortası sicil belgesiyse ticari segmentteki araçlara uygulanacak. 2025'ten itibaren ticari araç sürücülerinin istenildiğinde bu belgeyi kullanmaları gerekecek.

Uygulamayla ağır kusurlu olarak kaza yapan sürücülerin rehabilite edilmesi ve filoların maliyetinin azaltılması amaçlanıyor.

Etiketler; #zorunlu trafik sigortası #haber #güncel
Önceki Haber
İzmir Konak'ta silahlı kavga: 6 kişi yaralandı!
Sonraki Haber
Eşini ve çocuklarını bırakıp, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocukla kaçtı
Z kuşağı yönetici baskısından şikayetçi
Z kuşağı yönetici baskısından şikayetçi
0
Kayseri'den gelen tatbikat görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu!
Kayseri'den gelen tatbikat görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu!
0
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alacak
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alacak
0
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alacak
0
Sahte içki faciasının boyutu büyüyor! Ölü sayısı yine arttı!
Sahte içki faciasının boyutu büyüyor! Ölü sayısı yine arttı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.