Güneri Cıvaoğlu, Türk gazeteciliğinin önemli isimlerinden biri olarak, hem basın hem de televizyon dünyasında uzun yıllar hizmet vermiştir. Milliyet Gazetesi'nin duayeni olan Cıvaoğlu, 30 Temmuz 1939'da Ankara'da doğmuş ve 2023 yılında yaşamını yitirmiştir.

Usta isim Güneri Cıvaoğlu biyografisi Güneri Cıvaoğlu'nun hayatı ile ilgili bilgiler merak ediliyor.

İşte Güneri Cıvaoğlu'nun hayatı

Güneri Cıvaoğlu, gazetecilik kariyerine üniversite yıllarında başladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görürken, gazetecilik alanına adım attı ve Akis dergisi ile Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı.

Eğitim hayatına Strasbourg Üniversitesi’nde ekonomi okumayla devam etti. Cıvaoğlu, profesyonel kariyerine adım attığı yıllarda, gazetecilik alanındaki başarıları ile tanınmaya başladı.

Gazetecilik kariyeri nasıldı?

Güneri Cıvaoğlu, 1975-1982 yılları arasında Tercüman gazetesinde çalıştıktan sonra, 1982-1986 yılları arasında Güneş gazetesinin ortakları arasında yer aldı ve uzun süre genel yayın yönetmenliğini üstlendi. 1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Cıvaoğlu, 1996 yılından itibaren Milliyet gazetesinin başyazarı olarak kariyerine devam etti. Ayrıca, 1991-1993 yılları arasında Show TV, 1993-1996 yılları arasında ATV, 1996-2012 yılları arasında ise Kanal D'de ana haber bülteninin sunuculuğunu üstlendi. Kanal D'de "Durum" adlı programı sunan Cıvaoğlu, "Şeffaf Oda" programı ile başka kanallarda da devam etti.

Cıvaoğlu, 2012-2013 yıllarında FOX TV, 2013-2016 yıllarında TV8 ve 2016 yılından itibaren CNN Türk gibi kanallarda da önemli görevlerde bulundu.

Güneri Cıvaoğlu evli miydi?

Güneri Cıvaoğlu, hayatı boyunca birçok başarıya imza attı ve Türk basınında önemli bir yer edindi. Ayrıca, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat olarak da görev yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik dersleri vererek, genç gazetecilere deneyimlerini aktardı. Cıvaoğlu'nun ablası Sevgi Uluğbay, Orgeneral Ragıp Uluğbay ile evliydi.

Cıvaoğlu, Temmuz 2023'te İstanbul'da bir restoranda dengesini kaybederek düşmüş ve başını çarparak fenalaşmıştı. Olayın ardından doktorlar, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulacağını açıklamıştı. Ancak, usta gazetecinin hayatını kaybetmesi büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güneri ağabeyi kaybettik" mesajını iletti.