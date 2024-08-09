Doğal taş sektöründeki 42 yıllık deneyimiyle tanınan Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanarak güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye aldı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Sütlaç köyünde ve Afyon Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan GES'lerin elektrik üretimine başlamasıyla birlikte, şirket önemli mali ve çevresel avantajlar elde edecek.

GES projeleri ve kapasiteleri

Dinar’daki güneş enerjisi santrali, 49 bin 145 metrekarelik bir alana yayılmış olup, 4.712,4 kWp kapasitesiyle yıllık 6.939.367 kWh enerji üretimi hedefliyor. Afyon Merkez OSB'deki tesisin çatısına kurulan 1.989,9 kWp’lik güneş enerjisi santrali ise yıllık 2.646.446 kWh enerji üretecek. Bu projelerin toplamda yıllık 29 milyon TL maliyet avantajı sağlaması bekleniyor.

Çevresel katkılar ve karbon salınımını azaltma

Marble Systems Tureks, güneş enerjisi santralleri sayesinde çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılarda bulunacak. Dinar’daki santral, yılda 3.414.169 kilogram karbondioksit salınımını önleyerek 8.307 ağacın hayatını koruyacak. OSB’deki sistem ise yıllık 1.302.051 kilogram karbondioksit salınımını engelleyerek 3.168 ağacı kurtaracak. Bu sayede doğa için pozitif bir etki yaratılacak.

Sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Münir Turunç, güneş enerjisi sistemlerinin çevreye zararlı emisyonları ortadan kaldırarak temiz enerji sağladığını belirtti. “Yenilenebilir ve temiz enerji kullanarak çevreye zarar vermeyen, çevreci enerji üreteceğiz. Bu projelerimiz, çevresel sürdürülebilirlik ve karbon ayak izini azaltma hedeflerimizi destekliyor” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak daha yeşil bir geleceğe katkı sağlamayı hedefleyen Marble Systems Tureks, güneş enerjisi projeleri ile sektörde bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.