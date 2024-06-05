Güneş gözlükleri sadece gözlerimizi güneş ışınlarından korumakla kalmaz, aynı zamanda tarzımızı da tamamlayan bir aksesuar olarak da kullanılır. Peki, güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bu yazıda, güneş gözlüğü seçiminizi kolaylaştırmak için 6 önemli noktayı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

1. UV koruması

Güneş gözlüklerinin en önemli özelliği UV korumasıdır. Gözlerinizi zararlı UV ışınlarından korumak için %100 UV korumasına sahip güneş gözlüklerini tercih etmeniz gerekir. UV korumasının yüzdesini gösteren etiketi kontrol etmeyi unutmayın.

UV koruması hakkında bilinmesi gerekenler:

UV ışınları gözlerde katarakt, maküler dejenerasyon ve diğer göz hastalıklarına neden olabilir.

Güneş gözlüklerinin UV koruması, camın malzemesine veya rengine bağlı değildir.

UV koruması, camın içine özel bir işlemle eklenir.

"UV 400" veya "UV 400 nm" ifadesi, güneş gözlüklerinin %99-100 oranında UV ışınlarını engellediği anlamına gelir.

2. Gözlük boyutu

Gözlükleriniz ne kadar büyükse, gözlerinize o kadar fazla koruma sağlar. Gözlerinizi tamamen saran ve yanlardan gelen UV ışınlarını engelleyen gözlükleri tercih edin.

Gözlük boyutunu seçerken dikkat edilmesi gerekenler:

Gözlüklerinizin yüzünüze tam oturması ve kaymaması önemlidir.

Gözlüklerinizin camları, gözlerinizin kenarlarını da kaplamalıdır.

Gözlüklerinizin sapları kulağınızın arkasında rahatça oturmalıdır.

3. Lens rengi

Güneş gözlüklerinde kullanılan lenslerin rengi, güneş ışığını engellemede herhangi bir rol oynamaz. Kahverengi, yeşil veya gri gibi farklı renk seçenekleri arasından zevkinize ve ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

Lens rengi seçerken:

Güneş ışığının ne kadar parlak olduğuna bağlı olarak lens rengini seçebilirsiniz.

Koyu renk lensler daha fazla ışık engelleme eğilimindedir.

Belirli sporlar için tasarlanmış özel lens renkleri de mevcuttur.

4. Lens kalitesi

Cam veya plastik lens fark etmeksizin, güneş gözlüklerinizin lensleri çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. Ayrıca, lenslerin renk tonunun tek tip ve kusursuz olduğundan emin olun.

Lens kalitesini kontrol etmek için

Gözlüklerinizi kol mesafesinde tutun ve düz bir çizgide, kapı kenarı gibi kusurları kontrol etmek için camlardan belirli bir mesafeden bakın.

Ardından bardağı yavaşça çizgi boyunca hareket ettirin. Düz kenar kıvrılırsa, bozulursa, sallanırsa veya hareket ederse cam mükemmel değildir.

Polarize güneş gözlükleri, su veya kaldırımdan yansıyan ışığı engelleyerek daha iyi görüş sağlar. Ayna kaplamalı güneş gözlükleri ise gözlerinizi çevreleyen cilde ekstra koruma sağlayabilir. Fotokromik lensler ise ışığa göre otomatik olarak kararır ve açılır.

Güneş gözlüklerinde ek özellikler

Polarize lensler: Su sporları, balık tutma ve araba kullanımı için idealdir.

Ayna kaplamalı lensler: Güneş ışığının çok parlak olduğu ortamlarda kullanılabilir.

Fotokromik lensler: Işık değişimiyle otomatik olarak uyum sağlar.

Darbeye dayanıklı lensler: Spor yaparken veya açık havada aktifken kullanılabilir.