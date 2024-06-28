Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, yaz mevsimiyle birlikte fazla güneş ışınlarının insan sağlığına etkileri hakkında bilgiler verdi.

Günümüzde insanların zamanlarının genelini kapalı ortamlarda geçirdiği için güneşe maruz kaldıklarında güneş yanıklarının oluşabileceğini belirten Kaya, bu yanıklara karşı alınacak önlemleri sıraladı.

Kaya, “İlk çağlardan beridir insanların sağlık için yaptığı en önemli şeylerden biri korunmaktır. Güneş yanıkları için de yapılması gereken ilk şeylerden biri güneşin en etkili olduğu 10.00 ile 14.00 saatleri arasında güneşten kaçınmak ve böylece zararlı etkilerinden korunmaktır. Bu saat aralıklarında güneşe çıkmak zorunda kalan insanlar ise güneşin direk tenlerine gelmesini engelleyecek kıyafetler, şapka, şemsiye ve ince kıyafetler tercih etmeliler. Denize girmek veya sahillerde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar ise güçlü bir güneş kremi kullanmaya özen göstermeli” dedi.

Yoğurt güneş yanıklarına iyi gelir mi?

Güneş yanığına maruz kalan vatandaşlar için önerilerde bulunan Kaya, ayrıca halk arasında doğru bir yöntem olarak bilinen ve yaygın olarak uygulanan yanık oluşan bölgeye yoğurt veya diş macunu sürmenin ise doğru olmadığını belirtti.

Güneş yanıklarıyla deride oluşan kızarıklıklar için ılık su altında duş almanın, nemli bezlerle bölgeyi ıslak ve nemli tutmanın ve yanık oluşan bölgeyi akan musluk suyunun altında uzun süre tutmanın faydalı yöntemler arasında bulunduğunu söyleyen Kaya şunları ifade etti:

“Bol su içmek ve yanık oluştuktan sonra bölgeyi güneşten korumak daha da önemli hale geliyor. Evde uygulanacak tedaviler içinse aloe vera jeli veya kremleri, bölgeyi nemli tutmak açısından faydalıdır, zira aloe veranın hücre yenilenmesi açısından uyarıcı özelliği vardır. Zeytinyağı, sarı kantaron yağı, kudret narı ekstrası ve bal da yanık bölgeye evde uygulayabileceğimiz tedavi yöntemleri arasında gösterilebilir. Yanık bölgede oluşacak deri soyulmalarına elle müdahale edilmemeli, yanık bölge su toplamışsa kesinlikle patlatılmamalı, hatta bu durumlarda uzman bir hekime başvurulmalı, cilde yapışacak kıyafet veya ilgili bölgeye pamuk ya da buz uygulanmamalıdır.”