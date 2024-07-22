Cildinizin sağlığını korumak ve erken yaşlanmayı önlemek için en yaygın tavsiyelerden biri “bol su için” ve “dört mevsim güneş koruyucu krem kullanın”dir. Günlük su ihtiyacını karşılamak genellikle kolaydır, ancak doğru güneş kremi seçmek zorlayıcı olabilir. Bu konuda size yardımcı olabilecek ipuçları için yazımıza göz atın!

Güneş koruyucuların sadece yazın değil, yıl boyunca kullanılması gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. UVB ışınları cildimizi yakan ışınlardır ve etkilerini yazın daha fazla hissederiz. Ancak UVA ışınları, hava koşullarına bakılmaksızın cildimizi olumsuz etkilemeye devam eder.

UVA ve UVB ışınlarının etkileri

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Şubat 2019'da güncellenmiş bir güneş koruyucu yönetmeliği yayınlayarak “Hangi güneş koruyucu tercih edilmeli?” sorusuna ışık tuttu. Ayrıca, bağımsız bir organizasyon olan Çevresel Çalışma Grubu (EWG), Mayıs 2021’de yayımladığı 15. Güneş Koruyucu Rehberi ile bu konuda kapsamlı bir değerlendirme sundu.

Ancak kötü haber şu ki, EWG'nin yeni raporu, analiz edilen 1.800 güneş koruyucu ürünün dörtte üçünün yeterli koruma sağlamadığını veya FDA'nın güvenli içerik onayını almadığını ortaya koydu.

Çoğumuz güneş kremi içerik listesine daha fazla dikkat ediyor ve cildimize olduğu kadar doğaya da saygılı ürünler seçmeye özen gösteriyoruz. Cildimiz en büyük organımız ve ona sıkça uyguladığımız ürünlerin içeriğinin temiz olması büyük önem taşıyor.

Ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal medyada bolca bilgi kirliliği mevcut. Güneş kremleri gibi hassas üretim aşamalarına sahip ürünler için, "5 dakikada evde kendi güneş koruyucunu yap" gibi tavsiyelere hiç önem vermiyoruz!

O halde, işin uzmanlarından temiz içerikli ve etkili bir güneş kreminde bulunması gerekenler ve bulunmaması gerekenler hakkında bilgi alalım.

Güneş koruyucu kremi seçmeden önce etiketi okuyun!

İçerikleri anlamak ve telaffuz etmek zor olabilir, ancak ilk olarak alacağınız güneş koruyucunun geniş spektrum koruma sağlayıp sağlamadığını kontrol etmelisiniz. Yani hem UVB hem de UVA ışınlarına karşı koruma sağlayan bir ürün tercih etmelisiniz.

Güneş koruyucu kremin SPF değeri ne olmalı?

Dermatologlar genellikle en az 30 SPF önerir. Ancak FDA ve EWG, yüksek SPF değerine sahip ürünlerin tüketiciyi yanıltabileceğine dikkat çekmektedir.

Neden bu önemli?

SPF değeri yalnızca UVB korumasıyla ilgilidir. Bu nedenle, yüksek SPF'li bir güneş koruyucu ürün, cildi yaşlanmaya ve cilt kanseri riskine neden olabilecek zararlı UVA ışınlarına karşı yeterli koruma sağlamayabilir. FDA, yüksek SPF'li koruyucuların, insanların güneş yanığı ve uzun süreli cilt hasarlarından tamamen korunduğu düşüncesini yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu yanlış güven duygusu, bazı kişilerin doğrudan güneş ışığında daha uzun süre kalmalarını sorun olarak görmemelerine neden olabiliyor.

Mineral ve kimyasal güneş kremleri: Artılar ve eksiler

Çinko Oksit: En temiz ve güvenli UV filtresi

EWG ve FDA raporlarına göre, dünyanın en temiz ve güvenli geniş spektrum UV filtresi çinko oksittir. Tüm Syorell Güneş Koruyucuları, MicNo form çinko oksit içermektedir.

Mineral vs. kimyasal güneş kremleri: Farklar

Mineral filtreli güneş kremleri, çinko oksit veya titanyum dioksit içerir ve cilt yüzeyinde koruyucu bir katman oluşturarak UV ışığını yansıtır. Cilt tarafından emilmedikleri için toksik etkileri çok düşüktür.

Kimyasal güneş koruyucular ise cilt tarafından emilir ve UV ışınlarını cilt üzerinde kimyasal reaksiyonlar yoluyla etkisiz hale getirir. Ancak, bu tür ürünler hassas ciltlerde tahrişe neden olabilir ve bazıları vücutta uzun süre kalabilir.

Mineral bazlı güneş kremi seçimi

EWG, çinko oksit veya titanyum dioksit içeren mineral bazlı güneş kremlerini öneriyor. Bu ürünler daha iyi ve stabil güneş koruması sağladığı belirtiliyor.

Kimyasal güneş kremlerinin riskleri

Kimyasal güneş koruyucular, cilt tarafından emildiği için ağırlık hissi yapmazlar, bu da onları kozmetik olarak popüler yapar. Ancak FDA, altı kimyasal güneş filtresini (avobenzon, oksibenzon, oktokrilen, homosalat, oktisalat ve oktinoksat) inceledi ve bu bileşenlerin bazılarının vücutta 21 gün kadar kalabildiğini buldu. Bu bileşenlerin hem cilt hem de çevre sağlığı açısından risk taşıyabileceği belirtiliyor.

Suya dayanıklılık: Önemli bir kriter

FDA yönetmeliğine göre, suya dayanıklı olduğunu iddia eden güneş koruyucular, ürünün yüzerken veya terlerken ne kadar süreyle etkisini koruyacağını belirtmelidir. Bu, güneş koruyucunuzun ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için önemli bir kriterdir