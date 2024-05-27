Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş kremi kullanımı da önem kazanıyor. Güneş yanığı ve cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanımı hayati önem taşıyor.

Peki, güneş kremi nasıl seçilmeli ve nasıl kullanılmalı?

Güneş Kremi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Cilt tipinize uygun bir güneş kremi seçin. Kuru ciltliler için nemlendirici içeren, yağlı ciltliler için ise yağsız bir güneş kremi tercih edebilirsiniz.

Cildiniz hassas ise hipoalerjenik ve parfüm içermeyen bir ürün seçin.

Güneş kreminin koruma faktörü (SPF) en az 30 olmalıdır. SPF 30, güneşin UVB ışınlarının %97'sini engeller.

UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan geniş spektrumlu bir güneş kremi seçin. UVA ışınları cilt yaşlanmasına ve cilt kanserine yol açabilirken, UVB ışınları güneş yanığına neden olabilir.



Güneş Kremi Kullanımı:

Güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce güneş kremini bol miktarda sürün. Cildinizin her yerine, özellikle kulak arkası, boyun, omuzlar, el üstleri ve ayak parmakları gibi güneş yanığı riski yüksek olan bölgelere güneş kremi sürmeyi unutmayın.

Güneşte uzun süre kalacaksanız, 2 saatte bir veya terleme, yüzme veya havluyla kuruladıktan sonra güneş kremini tekrar sürün.

Bebeklerde ve çocuklarda güneş kremi kullanırken, ürünün gözle temas etmemesine dikkat edin.

Güneş kremini serin ve kuru bir yerde saklayın.



Güneş Kremi Kullanmanın Yanı Sıra:

Güneş kreminin yanı sıra şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu giysiler de kullanarak güneşten korunmaya özen gösterin.

Özellikle gün ortası saatlerinde güneşten kaçının.

Bol su için ve cilt kuruluğunun önüne geçin.

Herhangi bir alerjik reaksiyon yaşarsanız güneş kremini kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.

Güneş kremi kullanarak cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyabilir ve sağlıklı bir şekilde güneşlenebilirsiniz.