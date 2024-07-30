Yaz sıcaklarıyla birlikte artan güneşe maruz kalma riski, cilt sağlığına yönelik uyarıları da beraberinde getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, güneş kreminin 3 saatte bir yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Güneş kreminin önemi

Diyarbakır'da Memorial Dicle Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, yaz aylarında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmanın cilt üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini belirtti. Cilt kanserinden yaşlanma belirtilerine kadar birçok sorunun önüne geçmek için düzenli güneş kremi kullanımı gerektiğini ifade etti.

3 Saatte bir yenileme şart

Dr. Bağlam, güneş kremlerinin etkisinin yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü belirterek, "Güneş kremi sürdükten sonra, 3 saatte bir yenilemek şarttır. Aksi halde cilt yanıkları ve diğer sorunlarla karşılaşabilirsiniz," dedi. Güneş kremi kullanırken, kremin etkisinin başlaması için uygulamadan yarım saat sonra dışarı çıkmanın önemine de değindi.

Fiziksel ve kimyasal kremler arasındaki farklar

Dr. Bağlam, güneş kremlerinin fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki ana türü olduğunu açıkladı. Fiziksel kremler genellikle hassas ciltler için uygunken, kimyasal kremler daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Güneş kremi seçiminde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Merdiven altı ürünlerin sağlık açısından risk taşıyabileceğine dikkat çekti.

Güneş kremi kullanım ipuçları

Güneş kremi uygulamasında "iki parmak kuralı"na dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Bağlam, “Yüzünüze güneş kremi sürerken bir parmak uzunluğunda uygulamanız gerekiyor. Kulak ve boyun bölgesini de unutmayın,” dedi. Ayrıca, güneş kremini uyguladıktan sonra dışarı çıkmanın etkisini artıracağını belirtti.