Güneşin zararlı etkilerinden korunmak, cilt kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma vakalarının %80'inden fazlasının güneş yanığından kaynaklandığı ve bu oranın her geçen yıl arttığı belirtiliyor.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,5 milyon yeni cilt kanseri vakası görülüyor ve bu oranın 2040 yılına kadar %50 oranında artması bekleniyor. Bu ciddi tehlikelere rağmen, güneş kreminin nasıl ve ne zaman uygulanacağı konusunda hâlâ birçok yanlış anlama mevcut.

Cildimizi neden güneşten korumalıyız?

Californiya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olan Richard Gallo, güneşe maruz kaldığımızda UV radyasyonunun cilt hücrelerimizde bulunan DNA, protein ve diğer moleküllere zarar verdiğini belirtiyor. Bu zarar, cilt hücrelerinin anormal şekilde büyümesine ve cilt kanserine yol açabiliyor.

Güneş kremleri nasıl kullanılmalı?

Güneş kremleri, güneşe çıkmadan en az 15 dakika önce cilde uygulanmalıdır. Kremi tüm vücuda eşit şekilde yaymak ve özellikle yüz, boyun, kollar ve bacaklar gibi açıkta kalan bölgelere özen göstermek önemlidir. Güneş kremi sürüldükten sonra, her iki saatte bir yenilenmeli ve yüzme veya aşırı terleme durumlarında daha sık uygulanmalıdır.

Güneş kremlerinin etkili olabilmesi için nelere dikkat edilmeli?

Yeterli Miktarda Uygulama: Güneş kremi yeterli miktarda uygulanmalıdır; genellikle bir yetişkinin vücudu için bir shot bardağı kadar krem yeterlidir.

Güneş kremi yeterli miktarda uygulanmalıdır; genellikle bir yetişkinin vücudu için bir shot bardağı kadar krem yeterlidir. Geniş Spektrum Koruma: Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan geniş spektrumlu güneş kremleri tercih edilmelidir.

Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan geniş spektrumlu güneş kremleri tercih edilmelidir. Doğru SPF Seviyesi: Güneşe yoğun maruz kalınacaksa, en az SPF 30 olan kremler kullanılmalıdır.