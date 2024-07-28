Dünya'dan yaklaşık bin 200 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler-442b, bilim insanları tarafından yaşam için en elverişli ötegezegen olarak tanımlanıyor. Bu gezegen hakkında bilinenler, gelecekteki araştırmalar için umut verici nitelikte.

Kepler-442b hakkında bilinenler

Kepler-442b, 6 Ocak 2015 tarihinde Kepler Uzay Teleskobu tarafından keşfedilmiştir. Lyra takımyıldızında yer alan bu ötegezegen, Samanyolu Galaksisi'nde yer alıyor ve "süper Dünya" olarak adlandırılan bir gezegen sınıfına giriyor.

Kepler-442b, Dünya'dan biraz daha büyük olup, yarıçapı Dünya'nın yaklaşık 1.34 katıdır ve kütlesi Dünya'nın yaklaşık 2.3 katı olarak tahmin edilmektedir. Bu gezegen, Güneş'ten daha küçük ve daha soğuk olan bir yıldızın etrafında bir turunu yaklaşık 112 günde tamamlıyor.

Yaşanabilirlik ve sıvı su

Kepler-442b, yaşanabilir bölgede konumlanıyor, bu da suyun sıvı halde bulunabileceği koşulların mevcut olabileceği anlamına geliyor. Yüzey sıcaklığı ve atmosfer basıncının sıvı suyun var olmasına elverişli olabileceği düşünülmektedir. Ancak, olası bir yaşam için gezegenin atmosferik ve yüzey koşullarına dair daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

Yıldız ve keşif yöntemi

Kepler-442, kırmızı cüce tipi bir yıldız olup, galakside en yaygın yıldız türlerinden biridir. Gezegen, Kepler teleskobu tarafından transit yöntemiyle keşfedildi. Bu yöntemde, gezegenin yıldızın önünden geçerken yarattığı ışık değişimleri gözlemlenerek varlığı tespit edildi.