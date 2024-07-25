İklim krizinin en büyük etkilerinden biri olan aşırı sıcaklıklar İzmir dahil pek çok ili olumsuz etkiliyor. Öyle ki kırılan sıcaklık rekorları insan sağlığı üzerinde de bazı tehlikeleri beraberinde getiriyor.

Yaz mevsiminin yakıcı sıcakları, kent sakinlerini adeta bir fırın içerisinde bırakmaya devam ediyor. Son günlerde termometreler, rekor sıcaklıkları gösterirken, vatandaşlar da bunaltıcı havadan nasibini alıyor. Özellikle şehir merkezlerinde beton yığınları ve asfalt yüzeyler, sıcaklıkların daha da yükselmesine neden olarak insanlar ve hayvanlar üzerinde ciddi sağlık sorunları meydana getiriyor.

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden bu sıcakların neden olduğu sağlık risklerine dikkat çekiyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık sorunu olan bireyler için bu hava koşullarının risk oluşturduğu belirtiliyor. Sağlık uzmanları, güneş ışınlarına maruz kalmamak, yeterli sıvı tüketmek ve serin ortamlarda zaman geçirmenin önemini vurguluyor.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Doktor Yüce Ayhan, haftalardır havanın mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin sağlık üzerideki ciddi etkilerinden bahsetti.

En çok kimler etkileniyor?

Özellikle 75 yaş üzeri kişilerin, bebeklerin ve küçük çocukların, uzun süreli ciddi hastalığı bulunan kişilerin ve öz bakımı konusunda yetersiz kalan kişilerin, sıcak havada uzun süre açıkta çalışanların ya da güneşten ve sıcaktan korunamayan evsizlerin sıcak havalardan en çok etkilenen kişiler olduğunu vurgulayan Ayhan, “Olanak varsa özellikle 11-15 saatleri arasında dışarıda dolaşılmaması, zorunluluk varsa gölge alanlarda bulunmaya özen gösterilmesi, güneş gözlüğü ve şapka kullanılması, sıcağın etkisini arttıracak egzersiz ve etkinliklerden kaçınılması ve kafeinli içecekler ile alkollü içecek tüketiminin azaltılması, bol miktarda su içilmesi önerilir. Ayrıca vücut ısısını arttırmayacak özellikte sıkı olmayan giysiler tercih edilmelidir. Kısa süreli de olsa çocukların ve evcil hayvanların araç içlerinde bırakılmaması gerekir” dedi.

Soğuk su ile yıkanın

Sıcak çarpmasına yönelik önlemlerden de bahseden Uzm. Dr. Yüce Ayhan, “Sıcağa eşlik eden aşırı nem nedeniyle terlemeden beklenen vücut ısısını düşürücü etki gerçekleşmeyecek, terin buharlaşması gecikebilecek ve bu da vücut ısısının artışına neden olabilecektir. Bu durumda olanak varsa soğuk su ile yıkanmak yararlı olacaktır. Sıcak çarpmasına ilişkin bulguların (kas kasılmaları, ateş, şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi, bulantı ve kusma) ortaya çıkması durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Kamu yönetiminin aşırı sıcak ve nemli havadan etkilenme olasılığı bulunan kamu ve özel sektör çalışanları için koruyucu önlemler alması uygun olacaktır” diye konuştu.