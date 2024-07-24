Yaz aylarının keyfini çıkarırken güneşin zararlı etkilerinden korunmak, özellikle de çocuklar için büyük önem taşıyor. Dermatolog Dr. Babür Süer, çocukluk döneminde maruz kalınan güneş yanıklarının ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırabileceği konusunda uyarıyor.

En ölümcül cilt kanserine yakalanma riski 2 kat artıyor

Dr. Süer'e göre, "melanom" dünyadaki en tehlikeli cilt kanseridir ve yapılan çalışmalar, bu kanser türünün çocukluk döneminde güneş yanığı geçiren kişilerde daha sık görüldüğünü kanıtlamıştır. Amerikan Kanser Derneği'nin verilerine göre, 18 yaşından önce en az bir kez güneş yanığı yaşayan kişilerde melanom adı verilen en ölümcül cilt kanseri türüne yakalanma riski 2 kat artıyor. Avustralya Kanser Konseyi'nin yaptığı bir çalışma ise, çocukluk döneminde 5 veya daha fazla güneş yanığı yaşayan kişilerde melanom riskinin 5 kat arttığını gösteriyor.

Güneş, DNA'yı tahrip ediyor

Dr. Süer, güneş yanığının, ciltteki hücrelere zarar vererek DNA'yı tahrip ettiğini belirterek, "Bu hasar, zamanla cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocukların cildi, yetişkinlere göre daha ince ve hassas olduğu için güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı daha savunmasızdır," diyor.

Çocukları güneşten nasıl koruyabiliriz?

Bebekleri ve 1 yaşından küçük çocukları doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

2 yaş ve üzeri çocuklar için geniş spektrumlu, en az 30 SPF güneş kremi kullanın. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce kremi bolca sürün ve her 2 saatte bir tekrarlayın.

Çocuklara şapka, güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu giysiler giydirin.

Mümkün olduğunca gölgede vakit geçirin. Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler (10:00-16:00) arasında çocukları güneşten uzak tutun.

Güneş yanıgığı sadece kızarıklık ya da acıya neden olmaz"

Çocukluk döneminde alınan önlemler, ileri yaşlarda cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bu nedenle ailelerin güneşten korunma konusunda bilinçlenmesi ve çocuklarına bu alışkanlıkları kazandırması büyük önem taşıyor. Dr. Süer, konuyla ilgili olarak, "Unutmayın, güneş yanığı sadece ciltte kızarıklık ve acıya neden olmaz, ilerleyen yaşlarda cilt kanserine de yol açabilir. Bu nedenle, çocukları güneşten korumak ve güneş koruyucu krem kullanımı konusunda bilinçli olmak kritik önem taşımaktadır," dedi.

Güneşin zararlı etkilerinden çocukları korumak için alınacak basit önlemler, onların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlayabilir.

